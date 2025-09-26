Ζούμε μια περίεργη εποχή, κατά την οποία αμφισβητούνται τα πάντα -ακόμη και τα αυτονόητα. Όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ εκφράζει δημόσια τη θέση ότι υπάρχει συσχέτιση ενός φαρμακευτικού σκευάσματος με τον αυτισμό, δημιουργείται αυτομάτως ένα γενικότερο ζήτημα αμφισβήτησης της ιατρικής επιστήμης, με ευρύτερες διαστάσεις.

Η επιστήμη στηρίζεται σε συμπεράσματα και τεκμήρια· δεν αποτελεί θέμα προσωπικής άποψης. Η δημόσια δήλωση ενός Προέδρου περί συσχέτισης ενός φαρμάκου με τον αυτισμό -ή με οποιαδήποτε άλλη ασθένεια- διαχέει τον πανικό και ενισχύει την αμφισβήτηση.

Παράλληλα, απορρυθμίζει και το ίδιο το σύστημα δημόσιας υγείας, το οποίο τίθεται πλέον υπό τη λογική του πώς ο καθένας τοποθετείται απέναντι σε επιστημονικές και ιατρικές συστάσεις.

Φ.Δ.