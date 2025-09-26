Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ακάμα συνεδρίασε για πρώτη φορά … εκτός έδρας. Και συγκεκριμένα, όχι ως πάντοτε στο Δημοτικό Μέγαρο Πέγειας, αλλά στο Κέντρο Πληροφόρησης Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας Ακάμα, στις Πάνω Αρόδες, κοινότητα που μετά την μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί διαμέρισμα του νέου Δήμου Ακάμα.

Οι δημοτικοί άρχοντες του Ακάμα, συνδύασαν το τερπνόν μετά του ωφελίμου: Και ασχολήθηκαν με τις δημοτικές υποθέσεις και είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο μουσείο και να γνωρίσουν από κοντά τον πλούτο της γεωλογικής και παλαιοντολογικής ιστορίας του τόπου. Έξυπνο.

Ντόρα