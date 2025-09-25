Λίγες μόνο ημέρες έχουν στη διάθεση τους οι φορολογούμενοι για να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις μισθωτού και αυτοεργοδοτούμενου για το φορολογικό έτος 2024 καθώς τέλος του μήνα εκπνέει η προθεσμία.

Μάλιστα, όπως μας λέχθηκε, το Τμήμα Φορολογίας δεν προτίθεται να δώσει και άλλη παράταση στους φορολογούμενους καθώς θεωρεί πως με τις συνεχείς παρατάσεις στέλνονται τα λανθασμένα μηνύματα συμμόρφωσης. Ήδη το Τμήμα έδωσε μια φορά παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων το περασμένο καλοκαίρι για να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι. Η υποβολή άρχισε τον Απρίλιο και κανονικά θα ολοκληρώνονταν τέλος Ιουλίου, ωστόσο, με την παράταση που δόθηκε οι φορολογούμενοι μπορούν να πράξουν μέχρι το τέλος του μήνα.

Συνεπώς όσοι δεν έχετε ακόμη συμμορφωθεί με τις φορολογικές σας υποχρεώσεις, καλό είναι να το κάνετε γιατί από τις αρχές Οκτωβρίου το Τμήμα Φορολογίας θα αρχίσει να επιβάλλει πρόστιμα €100.

Ε.ΠΑ