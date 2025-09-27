Ξεχωρίζει κάτι που μας αφορά άμεσα στην ανακοίνωση του Γενικού Εισαγγελέα για την υπόθεση δίωξης ή μη του Οδυσσέα Μιχαηλίδη για ενδεχόμενη περιφρόνηση του δικαστηρίου.

Στην κατάληξή του ο Γιώργος Σαββίδης, σημειώνει ότι «σε σχέση με το θέμα που προέκυψε από την εκφρασθείσα δυσαρέσκεια δημοσιογράφων για τον τρόπο διερεύνησης της υπόθεσης» (όταν δηλαδή καλούσε η Αστυνομία δημοσιογράφους σε ανακρίσεις για όσα είπε δημοσίως ο κ. Μιχαηλίδης), «έχουμε προβεί σε ανάλογες συστάσεις προς την Αστυνομία για μελλοντικές έρευνες παρόμοιων υποθέσεων, για ορθότερο χειρισμό και αποφυγή μη αναγκαίων ενεργειών, σεβόμενοι τη δημοσιογραφική ιδιότητα και την ελευθερία του Τύπου». Κι αυτές οι αρχές, όπως επισημαίνει, «συνιστούν θεμελιώδεις εγγυήσεις σε ένα δημοκρατικό κράτος δικαίου και οι οποίες πρέπει να διαφυλάσσονται κατά τη διεξαγωγή ποινικών ερευνών».

Μπράβο, στον κ. Σαββίδη, που άκουσε τις διαμαρτυρίες μας. Θα μπορούσε να αγνοήσει αυτή την «λεπτομέρεια», αλλά δεν το έκανε και έστειλε μήνυμα στην Αστυνομία. Μπράβο, διότι οι δημοσιογράφοι τελευταία φωνάζουν μόνοι τους.

