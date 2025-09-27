Για την υπόθεση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη είχαμε σχετικά γρήγορο ξεκαθάρισμα. Το ανακριτικό έργο «έτρεξε» από την περασμένη άνοιξη, ξεσηκώθηκαν δημοσιογράφοι να καταθέσουν, ενώ η Νομική Υπηρεσία κατέληξε πώς θα τύχει τελικού χειρισμού η υπόθεση.

Την Πέμπτη, μάλιστα, είχαμε κι αναλυτική ανακοίνωση. Αν υπήρχε πάντα τέτοια διάθεση για εξυπηρέτηση της διαφάνειας και όχι ετεροχρονισμένη ενημέρωση για θέματα δημοσίου συμφέροντος, θα μετριαζόταν και η οποία επικριτική διάθεση για τους ανώτατους αξιωματούχους της Νομικής Υπηρεσίας.

Για το «μαύρο βαν», για παράδειγμα, εγείραμε κάποια θέματα από τον Σεπτέμβριο του 2021. Είχαμε επισημάνει επιχειρηματική σχέση συγγενικού προσώπου του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, με άτομο που ελεγχόταν για την υπόθεση. Τελικά ο κ. Αγγελίδης εξέδωσε ανακοίνωση 10-11 μήνες αργότερα και ένα εξάμηνο μετά που έκλεισε δικαστικά η υπόθεση.

Ορθώς έπραξε, αλλά με καθυστέρηση. Εξηγήσεις περιμέναμε και για την αναστολή δίωξης δυο εκ των κατηγορούμενων για την υπόθεση που αφορούσε και το βίντεο του Αλ Τζαζίρα, αλλά δεν ήρθαν ποτέ. Επίσης, ανεξαρτήτως πολυπλοκότητας υποθέσεων, θα μας ικανοποιούσε να βλέπαμε καλύτερη καθοδήγηση από τη Νομική Υπηρεσία, για να μην πηγαινοέρχονται φάκελοι υποθέσεων.

Φ.Μ.