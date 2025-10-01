Στον 61χρονο από την Ελλάδα που καταδικάστηκε στην Κύπρο το 2019 για εισαγωγή 64 κιλών κάνναβης (2018) επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 14 χρόνων.

Το 2020 μεταφέρθηκε στην Ελλάδα για να εκτίσει την ποινή του και το 2023 κατάφερε να μείνει ελεύθερος και -σύμφωνα με παραδοχή του – να αρχίσει πάλι διακίνηση ναρκωτικών. Το περασμένο Σάββατο συνελήφθη για 102 κιλά ναρκωτικών ουσιών που πάλι εισήχθησαν στην Κύπρο μέσω του λιμανιού Λεμεσού.

Μέσα σε μια εφταετία έφερε στο νησί μας 166 κιλά ναρκωτικών ουσιών παρόλο που μεσολάβησε καταδίκη του και βαριά ποινή… Η ποινή του στην Κύπρο θα εκτιόταν το 2028, αλλά το σύστημα της Ελλάδας όπου μεταφέρθηκε τον ευνόησε καταφέρνοντας να αποφυλακιστεί πέντε χρόνια νωρίτερα κι ασφαλώς χωρίς να σωφρονιστεί.

Η υπόθεση φανερώνει ένα κενό που πρέπει να ρυθμιστεί. Επιπλέον, η δικαιολογία ότι ο Κύπριος υπουργός δεν μπορεί να απορρίψει ένα τέτοιο αίτημα από τη στιγμή που οι ελλαδικές Αρχές δέχονται έναν κρατούμενο, τουλάχιστον σε περιπτώσεις βαρυποινιτών, δεν μας πείθει…

Φ.Μ.