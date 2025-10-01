Κάτι που επαναλαμβάνεται δεν μπορεί να θεωρείται τυχαίο συμβάν ή σύμπτωση. Και το γεγονός ότι μετά από μια ακόμα συνάντηση για το Κυπριακό ο Δημοκρατικός Συναγερμός αποφεύγει να βγάλει ανακοίνωση και να πάρει θέση μόνο τυχαίο δεν μπορεί να θεωρείται.

Ακόμα κι αν θεωρούν ότι δεν έγινε δα και κάτι σημαντικό στη Νέα Υόρκη θα είχε σημασία να τοποθετηθούν ως ΔΗΣΥ.

Η μη τοποθέτηση σε μια έστω και μικρή εξέλιξη για το Κυπριακό είναι ένα δείγμα φοβίας ή και αδυναμίας της Πινδάρου και δεν έχει να κάνει με τα όποια αισθήματα της Αννίτας Δημητρίου το πρόσωπο του Νίκου Χριστοδουλίδη.

ΑΠΙΜ