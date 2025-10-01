Άντε, πέρασε και το καλοκαίρι το ζεστό που είχαν στη διάθεση τους υπουργείο Παιδείας και εκπαιδευτικές οργανώσεις για να τα βρουν επί του νέου σχεδίου αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μας ήρθε το φθινόπωρο.

Εποχή κατά την οποία το θέμα θα ξαναπάει πίσω στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής, η οποία αφενός αναμένει το αποτέλεσμα του θερινού διαλόγου, αφετέρου θα πρέπει να αρχίσει τη συζήτηση για να κλείσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο το κεφάλαιο αυτό, το οποίο ομολογουμένως χρονίζει.

Πάντως, μπορεί ο διάλογος του καλοκαιριού να σημείωσε πρόοδο και να έγιναν βήματα γεφύρωσης του χάσματος αλλά κάποια γκρίζα σημεία εξακολουθούν να υπάρχουν. Αναμένει να δούμε πως θα προχωρήσει η συζήτηση.

ΛΙΑ