Καλομάθαμε τα τελευταία χρόνια στην Πάφο με τη μετατροπή μας σε ακαδημαικό κέντρο, εκτός από πρωτεύουσα του τουρισμού. Γι’ αυτό και η χρονοβόρος διαδικασία των μελετών, εγκρίσεων και τελικών αποφάσεων ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος για έλευση παραρτήματός του στα καθ’ ημάς, προκαλεί άγχος και μουρμούρες στους τοπικούς φορείς.

Καλή ώρα η συζητούμενη έλευση του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην Πάφο. Η ειδική επιτροπή που έχει ήδη συσταθεί από την Σύγκλητο του ΑΠΘ, για μελέτη του θέματος, δεν έχει επισημοποιήσει ακόμη τις αποφάσεις, πράγμα που δείχνει να αγχώνει ιδιαίτερα τους τοπικούς φορείς.

Πήραμε φόρα φαίνεται και μας έλειψε η υπομονή. Κάντε λίγο κράτει…

Ντόρα