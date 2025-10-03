Θετικά ενδέχεται να κλείσει το θέμα με τη ρύθμιση του ανάμματος των λαμπρατζιών που εκκρεμεί από την αρχή του χρόνου στη Βουλή. Παρά την αλλαγή στάσης της Εκκλησίας την περασμένη βδομάδα και του διαχωρισμού της θέσης της από το έθιμο που «εμπεριέχει στοιχεία βαρβαρότητας», ίσως να δούμε μια πιο ήπια στάση εντός των επόμενων ημερών. Το θέμα θα κλείσει ως αναμένεται θετικά, ώστε να υπάρξει ρύθμιση και ο κάθε κατεργάρης να κάτσει στον πάγκο του. Και κυρίως η αναρχία που επικρατεί σήμερα να λήξει. Αναμένουμε τις εξελίξεις.

ΜΙΧ.