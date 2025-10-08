Βολεύει τους όπου γης απολογητές του Ισραήλ να κρατούν μόνο τη δολοφονική επίθεση της Χαμάς και την 7η Οκτωβρίου 2023, όταν συζητούν για τη Γάζα, το Μεσανατολικό, την καταπίεση εις βάρος του παλαιστινιακού λαού. Για να δικαιολογούν έτσι τη βάρβαρη εισβολή του Ισραήλ και τη γενοκτονία.

Και επιμένουν, ενώ έχουν καταγραφεί πέραν των 65.000 θανάτων (κυρίως γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων), να τοποθετούν τη συγκεκριμένη ημερομηνία πάνω από άλλες ημερομηνίες που καθόρισαν τη σχεδόν 80χρονη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Πάνω από τη Νάκμπα ή όσα ακολούθησαν των πολέμων του 1967, του 1973, όσα διαπράχθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πρώτη και δεύτερη Ιντιφάντα.

Κατ’ ακρίβειαν, η 7η Οκτωβρίου είναι ακόμα μια θλιβερή ημερομηνία της 77χρονης καταπίεσης που βιώνει ο παλαιστινιακός λαός. Και χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε, ακόμα και αν δεν αρέσει στους αρνητές της γενοκτονίας, πως αυτή η ημερομηνία βόλεψε την ισραηλινή φασιστική ηγεσία για να κορυφώσει -αυτό που έχει ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες- την εκστρατεία εθνοκάθαρσης εναντίον του παλαιστινιακού λαού. Είναι φανερό πια ότι αν δεν υπήρχε Χαμάς και 7η Οκτωβρίου, το Ισραήλ θα έβρισκε μια άλλη αφορμή για να δημιουργήσει ανυπόφορη κατάσταση στην αποκλεισμένη Λωρίδα της Γάζας. Όπως κάνει εδώ και χρόνια και στη Δυτική Όχθη.

ΑΛ.ΜΙΧ.