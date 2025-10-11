Δεν έπρεπε να προξενεί εντύπωση η δήλωση της εκπροσώπου Τύπου του ρωσικού ΥΠΕΞ, η οποία δικαιολόγησε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο χαρακτηρίζοντας το πραξικόπημα της προδοτικής Χούντας ως «προσπάθεια προσάρτησης του νησιού στην Ελλάδα». Η Μαρία Ζαχάροβα, την οποία πολλοί θαυμάζουν, απορρόφησε και εξέφρασε το τουρκικό αφήγημα για την εισβολή του 1974, ασφαλώς για να δικαιολογήσει -η άθλια- όσα διαπράττει η Ρωσία εις βάρος της Ουκρανίας.

Αναμενόμενο γιατί η Μόσχα δεν ήταν ποτέ ηθική στις δηλώσεις της, ακόμα και τότε που δήθεν υπεράσπιζε την Κύπρο και δημιουργούσε οπαδούς. Και τώρα… «απελευθερώθηκε» καταγγέλλοντας την Ελλάδα -και για το όνομα της Μακεδονίας- και μιλώντας εκ μέρους του Ερντογάν και όλων των τουρκικών φασιστικών δυνάμεων. Το πρόβλημα είναι πως κάποιοι δικαιολογούν τη Ζαχάροβα, με επιχείρημα τη στήριξη Ελλάδας – Κύπρου στην Ουκρανία. Ακόμα να καταλάβουν -αυτοί οι ραγιάδες- ότι ο Μόσκοβος δεν θα φέρει το σεφέρι. Το πολύ πολύ, να το πάει στο παλάτι του Ερντογάν, του κολλητού του Πούτιν.

Στη Λευκωσία δεν έχουν την ανάγκη να απαντήσουν σε αυτή την πρόκληση;

ΑΛ.ΜΙΧ.