Κατατέθηκε στη Βουλή ο προϋπολογισμός του 2026. Αρκετοί, βουλευτές λένε πως ανησυχούν για τις ανελαστικές δαπάνες. Δηλαδή για τις προσλήψεις στη Δημόσια Υπηρεσία. Την ίδια ώρα, αυτοί οι ίδιοι βουλευτές, είναι αυτοί που τάχα φωνάζουν ότι Τμήματα του Δημοσίου είναι υποστελεχωμένα και ζητούν προσλήψεις. Ε, κάποτε θα πρέπει να μας απαντήσουν. Τι ισχύει τελικά; Τη μια φωνάζετε για υποστελέχωση. Την άλλη φωνάζετε για προσλήψεις. Τελικά τι πρέπει να γίνει; Κρατήστε, έστω για τα προσχήματα, μια γραμμή και μείνετε σε αυτή. Όχι όποτε μας συμφέρει και ό,τι μας συμφέρει. Είπαμε, μπορεί και να είμαστε κούσποι στα της οικονομίας αλλά και τα δύο που λέτε δεν γίνεται να ισχύουν… Αποφασίστε επιτέλους για κάτι και αναλάβετε και τις ευθύνες σας…

Ζακ