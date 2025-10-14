Την ώρα που απ’ άκρη σ’ άκρη του πολιτικού τοπίου κυριαρχεί η τοξικότητα, οι άγονες αντιπαραθέσεις, η επιλεκτική ευαισθησία και η υποκρισία, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου, με μόνιμο μπροστάρη το Πανεπιστήμιο Κύπρου, επιτυγχάνουν νέες διακρίσεις, εκπέμποντας μηνύματα χαράς, ικανοποίησης και ελπίδας. Στην έγκυρη (όχι στημένη) διεθνούς εμβέλειας νέα αξιολόγηση Times Higher Education World University Rankings, Παν. Κύπρου, ΤΕΠΑΚ, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο κατατάσσονται ανάμεσα στα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα του κόσμου. Δεν είναι σπουδαίο; Και ελπιδοφόρο; Και λόγος να νιώσουμε χαρούμενοι, ικανοποιημένοι και αισιόδοξοι, γιατί δεν είναι όλα μίζερα, κακά, ψυχρά κι ανάποδα σ’ αυτόν τον τόπο; Αγνοήστε, λοιπόν, και μην ασχολείστε με ανούσια παιδιαρίσματα επίδοξων σωτήρων. Αφήστε τους να αλληλοσπαράζονται στον θλιβερό μικρόκοσμό τους. Πείτε ένα μπράβο και στηρίξτε αυτούς που προβάλλουν το καλό πρόσωπο της Κύπρου στη διεθνή σκηνή.

