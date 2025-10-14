Στις 22 Σεπτεμβρίου 2023, ο Δήμος Λακατάμιας ανακοίνωσε το ολικό κλείσιμο τμήματος της οδού Ιπποκράτους, από τη συμβολή της με τις οδούς Καραβοστασίου και Καππαδοκίας μέχρι τη φωτοελεγχόμενη διασταύρωση Τσερίου. Όπως αναφέρθηκε στη σχετική ανακοίνωση, είχε ως «απώτερο σκοπό την ομαλή εκτέλεση του έργου, την ασφάλεια και ελάχιστη ταλαιπωρία του κοινού, ευελπιστώντας ότι με αυτήν τη διευθέτηση το έργο θα ολοκληρωθεί γρηγορότερα», ενώ θα προέβαινε «στις απαραίτητες παραστάσεις προς την κατασκευάστρια εταιρεία, όπως ελαχιστοποιηθεί ο προβλεπόμενος χρόνος διακοπής της κυκλοφορίας, καθώς και στην επιτάχυνση των εργασιών με όλους τους πιθανούς τρόπους».

Εικοσιπέντε μήνες μετά, τα έργα συνεχίζονται με (αξιοσημείωτα, ακόμα και για τα κυπριακά δεδομένα) αργούς ρυθμούς, χωρίς καμία προσπάθεια διάνοιξης, έστω τμήματος, της οδού. Αντιθέτως, από τότε τα έργα έχουν επεκταθεί και πέραν της Καραβοστασίου. Οι κάτοικοι, μετά από δύο χρόνια ταλαιπωρίας και δεκάδων επιστολών προς τους δήμους Λακατάμιας και Στροβόλου, βρίσκονται στην ίδια ακριβώς δυσμενή κατάσταση. Η ποιότητα της ζωής τους έχει υποβαθμιστεί, μια απλή βόλτα με το ποδήλατο ή με το κατοικίδιο καθίσταται αδύνατη, όπως και η ασφαλής διακίνηση με το αυτοκίνητο, αφού η αμφίδρομη κυκλοφορία διακόπτεται από σταθμευμένα αυτοκίνητα (και μια βάρκα!) ή μη ασφαλτοστρωμένα χωράφια, ενώ οι οδηγοί παραμένουν καθηλωμένοι μέχρι τα οχήματα από την αντίθετη κατεύθυνση να παραδώσουν… τη σκυτάλη στους απέναντι. Αν έχουν, δηλαδή, την καλή θέληση να το πράξουν… Παράλληλα, δεν έχουν προνοήσει για τις απαραίτητες σημάνσεις για τις παρακάμψεις, προκειμένου να εντοπίσει κάποιος τη διαδρομή που πρέπει κάθε φορά να ακολουθήσει. Κι όλα αυτά, σε μια πάλαι ποτέ ήσυχη γειτονιά που δεν έχει σχεδιαστεί ώστε να δέχεται αυτό τον όγκο κυκλοφορίας.

Κανέναν αρμόδιο, ωστόσο, δεν φαίνεται να απασχολεί η ευημερία των κατοίκων αυτής της περιοχής, που βρίσκεται στα όρια δύο δήμων, και άρα είναι απομακρυσμένη από τον πυρήνα, δηλαδή τη «βιτρίνα» τους.

ΝΤΑΖΑ