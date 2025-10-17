Ο παραιτηθείς από τη θέση του Α’ αντιπρόεδρου στο ΕΛΑΜ, Βαγγέλης Τσαγγαρίδης, εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για ορισμένες από τις υποψηφιότητες του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές του 2026, οι οποίες προέρχονται από τον χώρο της ευρύτερης Δεξιάς, τον ΔΗΣΥ και το «στρατόπεδο» Χριστοδουλίδη.

Απαντώντας σε ερώτηση ειδικά για τους Ανδρέα Παπαχαραλάμπους και Ευγένιο Χαμπουλλά, ο κ. Τσαγγαρίδης ανέφερε ότι «πρέπει να αποδείξουν ότι στις 25 Μαΐου (την επομένη των βουλευτικών εκλογών δηλαδή) θα είναι εκεί αν δεν εκλεγούν» και ότι «θα σηκώσουν μανίκια, όπως έκαναν Πελεκάνος και Ιωάννου». Ο ίδιος, άφησε να νοηθεί ότι θα στηρίξει παραδοσιακούς Ελαμίτες στις βουλευτικές εκλογές, ωστόσο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του κόμματος, Χρίστο Χρίστου, ψήφισε θετικά σε ξεχωριστές ψηφοφορίες για διεύρυνση του κόμματος και για τον κάθε υποψήφιο για τις βουλευτικές εκλογές.

Άρα, αφού ο ίδιος ψήφισε υπέρ της διεύρυνσης του κόμματος, ούτως ώστε να συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο και προσωπικότητες από τον ευρύτερο χώρο της Δεξιάς, τότε γιατί παραιτήθηκε από τη θέση του αντιπροέδρου; Στο τέλος της ημέρας, οι ψηφοφόροι είναι που θα κρίνουν μέσω της κάλπης εάν θα εκπροσωπήσουν το εν λόγω κόμμα στη Βουλή οι παλιοί Ελαμίτες ή οι «νέοι».

ΠΕ