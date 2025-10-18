Τίθεται, ασφαλώς, και σοβαρό θέμα δημόσιας ασφάλειας με τη δολοφονία του Ελληνοκύπριου επιχειρηματία, Σταύρου Δημοσθένους. Το έγκλημα διαπράχθηκε πριν τις 10:00 το πρωί σε δημόσιο δρόμο, μπροστά στα μάτια πολιτών, σύμφωνα με τα χθεσινά ρεπορτάζ.

Επιπλέον, προκλήθηκε ατύχημα στην προσπάθεια του γιου του θανόντος να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο αμέσως μετά τους πυροβολισμούς που δέχθηκε το θύμα. Όπως κι αν προσεγγίζονται τέτοια περιστατικά, σίγουρα δεν μπορεί να παραγνωριστεί το ζήτημα της δημόσιας ασφάλειας που εγείρεται. Πάντως, η δεύτερη φορά που έμελλε να απασχολήσει έντονα κάποια δημοσιεύματα ο κ. Δημοσθένους εντός του τελευταίου τριμήνου, έμελλε να είναι και μοιραία για τον ίδιο και τους οικείους του.

Υπήρξαν εκτενείς αναφορές σε ρωσόφωνα ΜΜΕ και άλλα κανάλια δημοσιοποίησης δεδομένων, τον περασμένο Αύγουστο. Τα ρωσόφωνα δημοσιεύματα εστίαζαν στις επιχειρηματικές δραστηριότητές του και στη φερόμενη συνεργασία του με συγκεκριμένο ξένο επιχειρηματία που έχει ως έδρα την Κύπρο κι ελεγχόταν από τις ουκρανικές Αρχές.

Μάλιστα, οι Ουκρανοί, σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες, προτίθονταν να υποβάλουν αίτημα δικαστικής συνδρομής στις κυπριακές Αρχές για να ελέγξουν τις δραστηριότητες του εν λόγω αλλοδαπού επιχειρηματία.

Φ.Μ.