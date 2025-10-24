Διαπράττονται εγκλήματα μέρα μεσημέρι, μπροστά στον κόσμο και δεν υπάρχει μια κάμερα σ’ έναν αυτοκινητόδρομο για να προστρέξουν οι Αρχές να αναζητήσουν στοιχεία και μαρτυρία. Είμαστε από τα ελάχιστα κράτη, αν όχι το μοναδικό, που δεν διαθέτουν πέντε κάμερες σε δρόμους ώστε να αναζητηθούν στοιχεία μετά τη διάπραξη ενός εγκλήματος.

Επειδή πολλοί μιλούν για μεγάλο αδελφό, όταν επισκεπτόμαστε άλλες πόλεις στο εξωτερικό δεν μας απασχολεί το ζήτημα αυτό. Όταν πρόκειται για την Κύπρο εγείρεται θέμα παρακολούθησης των πολιτών. Αυτά είναι ξεπερασμένα πράγματα και όταν μιλάμε για πάταξη του εγκλήματος θα πρέπει εκτός από του να επιρρίπτουμε ευθύνες στις Αρχές, να τους δίνουμε και τα όπλα που διαθέτουν άλλες Αρχές δίωξης του εγκλήματος.

ΜΙΧ.