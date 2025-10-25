Πέρασαν κιόλας 45 ημέρες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και, δυστυχώς, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Για ακόμη μία φορά είμαστε μάρτυρες της απρονοησίας (να πούμε;) από πλευράς αρμοδίων και της έλλειψης διδακτικού προσωπικού.

Διαβάζουμε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας για την ειδική εκπαίδευση και τα μαθήματα στήριξης παιδιών: «Τα δημόσια σχολεία εφοδιάζονται με τις κατάλληλες υποδομές και στελεχώνονται με το αναγκαίο προσωπικό». Και πού είναι το αναγκαίο προσωπικό, κύριοι του Υπουργείου, όταν 45 μέρες μετά την έναρξη της χρονιάς οι μαθητές που έχουν ανάγκη την στήριξη, δεν έχουν κάνει ούτε ένα μάθημα στήριξης, γιατί, όπως τους λένε οι καθηγητές τους, «δεν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό»;

Αυτά συμβαίνουν σε Τεχνική Σχολή στη Λευκωσία, αλλά όπως μαθαίνουμε συμβαίνουν και σε άλλα σχολεία παγκύπρια. Και μαθητές της Γ΄ τάξης, που έχουν απόλυτη ανάγκη αυτά τα μαθήματα, ελέω Παγκυπρίων Εξετάσεων, περιμένουν τον από μηχανής Θεό…

ΣΠΥΝΙΚ