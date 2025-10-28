Η είδηση είναι συγκλονιστική. Ο Σουμπραμανιάμ Βένταμ έμεινε στη φυλακή 42 χρόνια για έναν φόνο που δεν διέπραξε. Δεν έφτανε αυτό, μόλις αποφυλακίστηκε τον συνέλαβαν οι διωκτικές Αρχές με σκοπό να τον απελάσουν. Όλα αυτά σε μια χώρα η οποία παραδίδει παγκοσμίως μαθήματα δημοκρατίας, ισονομίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.ο.κ.

Σημειώνεται, ότι ο Βένταμ αποφυλακίστηκε όταν το δικαστήριο διαπίστωσε πως οι εισαγγελείς είχαν αποκρύψει στοιχεία τα οποία θα είχαν καταρρίψει τις κατηγορίες σε βάρος του.

Ο Βένταμ, γεννήθηκε στην Ινδία αλλά έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν ήταν 9 μηνών και μεγάλωσε στη Φλόρινα χωρίς να έχει οποιαδήποτε σχέση με την Ινδία. Το 1982 συνελήφθη για τη δολοφονία του φίλου του, του 19χρονου Τόμας Κίσνερ, η οποία είχε διαπραχθεί δύο χρόνια νωρίτερα. Για δεκαετίες υποστήριζε πως είναι αθώος. Μετά την αποφυλάκισή του, η οικογένεια του τον ανέμενε, αλλά δεν έφτασε ποτέ στο σπίτι επειδή τον περίμεναν και τον συνέλαβαν αξιωματικοί της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων, ενεργώντας βάσει μιας παλιάς εντολής απέλασης. Αυτή εκκρεμεί από τη δεκαετία του 1980 και σχετίζεται με καταδίκη του για ναρκωτικά. Ωστόσο, επειδή εξέτιε ποινή ισοβίων, δεν είχε απελαθεί.

Η οικογένειά του υποδεικνύει, ότι η απέλαση θα γίνει σε μια χώρα που ο Βένταμ δεν γνωρίζει καθόλου, καθώς όλοι οι συγγενείς του ζουν στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Αυτά στις ΗΠΑ. Που αντί να ζητήσουν συγγνώμη και να εξασφαλίσουν οικονομικά το υπόλοιπο της ζωής του, προωθούν την απέλασή του, η οποία ουσιαστικά ισοδυναμεί με εξορία, σε μία χώρα που δεν γνωρίζει κανένα.

