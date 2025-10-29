Η παρουσία του γενικού διευθυντή του υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέα Γρηγορίου, στο 1ο Φεστιβάλ Αβοκάντο στην Αργάκα συνοδεύτηκε από διαβεβαιώσεις για την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να στηρίξει την κυπριακή ύπαιθρο και τους αγρότες της. Οι εξαγγελίες για επενδύσεις, επιδοτήσεις νέων γεωργών και ενίσχυση των αγροτικών κοινοτήτων συνθέτουν μια αισιόδοξη εικόνα. Όμως, πίσω από τους αριθμούς, η πραγματικότητα της υπαίθρου παραμένει σκληρή. Η Κύπρος βιώνει τα τελευταία χρόνια διαδοχικούς κύκλους ανομβρίας, με τα αποθέματα νερού να συρρικνώνονται και την αγροτική παραγωγή να βρίσκεται υπό διαρκή πίεση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η καλλιέργεια του αβοκάντο αν και προσοδοφόρα και εξαγώγιμη, εγείρει εύλογα ερωτήματα για τη βιωσιμότητά της. Πρόκειται για υδροβόρα καλλιέργεια, που απαιτεί σημαντικές ποσότητες νερού, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Πάφος, οι οποίες ήδη δοκιμάζονται από την ξηρασία.

Η επιτυχία των παραγωγών της Πάφου δεν χωρά αμφισβήτηση. Με μεράκι, καινοτομία και προσαρμοστικότητα έχουν καταφέρει να αναδείξουν το κυπριακό αβοκάντο σε προϊόν υψηλής ποιότητας, με αυξανόμενη ζήτηση εντός και εκτός συνόρων. Όμως, για να παραμείνει αυτή η επιτυχία βιώσιμη, χρειάζεται ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης υδάτων και προώθηση τεχνολογιών εξοικονόμησης, η αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού και η καλλιέργεια ποικιλιών με μικρότερες ανάγκες.

Α.Ν.