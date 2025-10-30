Στην Κύπρο, η αστυνομική λογική φαίνεται να έχει εξελιχθεί σε… επιστημονική φαντασία! Αν έχεις διπλοκάμπινο και τύχει να περάσεις κοντά από σκηνή εγκλήματος… συγχαρητήρια! Κέρδισες το λαχείο του υπόπτου.

Αμέσως μετατρέπεσαι σε «κομβικό ύποπτο» υπόθεσης. Και όχι καμίας κλοπής ή διάρρηξης αλλά στυγερής δολοφονίας! Ευτυχώς, για τον 39χρονο ελληνικής καταγωγής, η φούσκα των υποψιών έσκασε πριν καν προλάβει να πάρει το δεύτερο εισιτήριο για τα κρατητήρια. Τελικά, η μόνη απόδειξη που χρειάστηκε ήταν ότι απλώς πήγε για καφεδάκι και κάποιες… καθημερινές συνήθειες.

Κάποιες φορές, η πραγματικότητα αποδεικνύεται πολύ πιο αθώα από τα κλειστά κυκλώματα και την «επιστημονική φαντασία».

Ι.Μ