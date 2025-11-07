Όπως αποκαλύπτουμε σήμερα, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν θα πάει στο Προεδρικό για τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου. Ημερομηνία ποσώς τυχαία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αφού θα έχει διπλή γιορτή: Γενέθλια και ονομαστική.

Μιας και θα βρεθεί εκεί τη συγκεκριμένη ημέρα, είναι μια ευκαιρία να συνοδέψει την επίσκεψή της στο Προεδρικό με ένα καλό δώρο για τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ένα καλό δώρο θα μπορούσε να ήταν μια θετική εξέλιξη στο Κυπριακό με συμφωνία για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων.

