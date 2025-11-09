Την περασμένη Πέμπτη η συνάντηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου με τους πολιτικούς συντάκτες πραγματοποιήθηκε μετά από χρόνια στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Σε παλιά λημέρια για του παλαιότερους των δημοσιογράφων, άγνωστα όμως για τον Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη.

Η συνάντηση της Πέμπτης έγινε στο αμφιθέατρο του ΓΤΠ και όχι σε μια από τις αίθουσες που είχαν διαμορφωθεί στο παρελθόν για τις συναντήσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου με τους πολιτικούς συντάκτες. Η επιστροφή σε κάποιους από εμάς στο χώρο αυτό ήταν και μια ευκαιρία να θυμηθούμε κάποιες παλιές καλές στιγμές, για τις on-camera δηλώσεις και τα εις βάρος off-record. Τα αστεία και τα ωραία των μπρίφινγκ… ακόμα και για τον «ιππότη του μπάνιου»!

ΑΠΙΜ