Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε εμπλακεί άμεσα στη διαδικασία εξεύρεσης λύσης για την ανανέωση της συμφωνίας της ΑΤΑ. Τόσο με απευθείας συναντήσεις με τους εργοδότες όσο και με τις συντεχνίες. Ωστόσο, η εμπλοκή του δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι εργοδότες απέρριψαν την πρόταση της Κυβέρνησης και η όλη διαδικασία βρίσκεται και πάλι στον αέρα. Ερωτηθείς για τις τελευταίες εξελίξεις, ανέφερε: «Σίγουρα η εκτελεστική εξουσία έχει και δεύτερες επιλογές και τρίτες επιλογές, ώστε να διασφαλίσει πως μέσα από την ανάπτυξη της χώρας επωφελείται και η μεσαία τάξη, αλλά και οι χαμηλόμισθοι συμπολίτες μας». Απειλή προς εργοδότες για νομοθετική ρύθμιση; Μάλλον όχι. Δεν θα έπαιρνε μια τόσο ξεκάθαρη θέση ο Πρόεδρος. Το πιο πιθανό είναι ότι του βγήκε η πικρία της στιγμής και θέλησε να στείλει μήνυμα ότι το θέμα θα διευθετηθεί.

Αγ.Αγ.