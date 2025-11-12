Παράγινε όλη αυτή η παραφιλολογία περί ανασχηματισμού. Εδώ και μήνες, προ του καλοκαιριού, άρχισαν οι φήμες, έγιναν πληροφορίες, μετεξελίχθηκαν σε σενάρια και τελικά φτάσαμε μέσα Νοεμβρίου και ουδείς γνωρίζει αν θα γίνει και πότε και κυρίως ποιους θα αφορά.

Το θέμα αφορά κατ’ αποκλειστικότητα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αυτός πρέπει να σταματήσει όλο αυτό το αφήγημα «αυτός φεύγει και αυτός μένει». Φαντάσου ένας υπουργός που κάθε τρεις ημέρες «φεύγει» από το πόστο του μέσω των φημών και των πληροφοριών, πόση όρεξη έχει για να εργαστεί και να αποδώσει.

Άσε που τους μισούς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους έβγαλαν άχρηστους. Πρακτικά τα περιθώρια στένεψαν και δεν νομίζω ότι ο Πρόεδρος θέλει η Κύπρος να αναλάβει την Προεδρία της Ε.Ε. με νεοφερμένους υπουργούς.

ΜΙΧ.