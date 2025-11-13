Ο παγκόσμιος δείκτης εγκληματικότητας που καταρτίζεται και δημοσιοποιείται από το 2021 και ανά διετία, προσμετρά τον βαθμό εγκληματικότητας κάθε χώρας, αλλά και την «ανθεκτικότητά» της, δηλαδή τους μηχανισμούς του κράτους να αντισταθεί στα αρνητικά φαινόμενα. Τα νέα για την Κύπρο από το μεγαλεπήβολο αυτό εγχείρημα που στηρίζεται από την Interpol και την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τραγικά. Η Κύπρος παραμένει στην 129η βαθμίδα ανάμεσα σε 193 κράτη σε ό,τι αφορά την εγκληματικότητα, ενώ βελτιώθηκε στον τομέα της «ανθεκτικότητας», που σημαίνει ότι ως κράτος έγιναν έστω και ανεπαίσθητα βήματα προόδου. Ο εφησυχασμός, ωστόσο, δεν έχει θέση εδώ. Από την αναλυτική έκθεση των εμπειρογνωμόνων της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας κατά της Διασυνοριακής Οργανωμένης Εγκληματικότητας κρατάμε τις αναφορές των εμπειρογνωμόνων για διαφθορά σε σώματα επιβολής του Νόμου και πολιτειακούς θεσμούς. Εκεί πρέπει να εγκύψουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις άλλες μορφές του εγκλήματος.

