Νίκος Χριστοδουλίδης και Φρίντριχ Μερτς δεν έμειναν μόνο στις συνομιλίες αλλά είχαν και γεύμα εργασίας όπου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν περαιτέρω τα θέματα που ήταν στην ατζέντα.

Το γεύμα στην καγκελαρία είχε ως πρώτο πιάτο, ζυμαρικά φρεγκόλα με αφρό τρούφας, μαγειρεμένα ντοματίνια και πράσινα σπαράγγια.

Το κυρίως, μενταγιόν μοσχαριού με φθινοπωρινά λαχανικά, μανιτάρια πλευρώτους του ερυγγίου και σάλτσα μπεαρνέζ. Και για επιδόπριο οι δύο αντιπροσωπείες δοκίμασαν dumplings από σιμιγδάλι με ψημένα δαμάσκηνα, αφρό βανίλιας και παρφέ φυστικιού Αιγίνης.

ΑΠΙΜ