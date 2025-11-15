Το σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου μετράει ήδη 50 χρόνια από τότε που εφαρμόστηκε πρώτη φορά στη χώρα μας και παίζει να είμαστε οι μοναδικοί που δεν το έχουμε αλλάξει όλο αυτό τον καιρό.

Δεκαετίες πάνε κι έρχονται σχέδια, προτάσεις, κείμενα αλλά τζίφος! Δεν καταλήγουν πουθενά λόγω σθεναρών αντιστάσεων. Τώρα, όπως έχει διαμορφωθεί το σκηνικό θα δούμε σύντομα πώς θα προχωρήσει η Βουλή και κυρίως, πώς θα διαμορφώσουν το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης οι τροπολογίες που θα κατατεθούν.

Θα δούμε εάν μετά από 50 χρόνια θα έχουμε νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών ή αν θα μείνουμε άλλα τόσα να το γυροφέρνουμε. Κι ας αλλάζει ραγδαία η Εκπαίδευση και τα δεδομένα της.

ΛΙΑ