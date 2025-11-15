Μεγάλο φάουλ του Δήμου Λάρνακας να υποκύψει στις πιέσεις μερικών καταστηματαρχών και να επιτρέψει τη διέλευση οχημάτων από την νέα πλατεία στην οδό Γλάδστωνος (κάθετος της Ερμού). Η πλατεία δημιουργήθηκε πρόσφατα, στο πλαίσιο των έργων ανάπλασης του κέντρου και κατάφερε ήδη να φέρει κόσμο, λόγω της ύπαρξης μιας καφετέριας, ενώ όπως πληροφορούμαστε ενδιαφέρονται κι άλλοι για χώρους εστίασης στην περιοχή.

Αυτή τη στιγμή δεν περνούν αυτοκίνητα από την πλατεία, ωστόσο μέρος της, όπως ανακοινώθηκε, θ’ ανοίξει την ερχόμενη Τετάρτη για τ’ αυτοκίνητα. Πώς είναι δυνατόν να περιμένουν κάποιοι να έρθουν οικογένειες στο κέντρο και να μην επιλέγουν τα κλειστά εμπορικά κέντρα, όταν ακόμη κι από τις πλατείες περνούν αυτοκίνητα;

Ελπίζουμε να γίνουν δεύτερες σκέψεις και ν’ αλλάξει η απόφαση, για να μπορέσουν οι επισκέπτες να χαρούν μια πανέμορφη πλατεία που έπρεπε να διαφυλαχθεί, ώστε ν’ αποτελεί χώρο συναπαντήματος. Σημειώνεται πως τα απολύτως απαραίτητα έργα έχουν ήδη μεταμορφώσει θετικά την Ερμού, στην οποία θα δημιουργηθεί ακόμη μια πλατεία, από την οποία ελπίζουμε να μην περνούν αυτοκίνητα.

Ν.Χ