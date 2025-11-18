Οι αλήθειες πρέπει να λέγονται για να μαθαίνουμε… Σήμερα, σε απόσταση χρονικά μεγάλη, λέγονται πιο εύκολα απ’ ό,τι παλαιότερα. Το Πολυτεχνείο έφερε σε μεγάλο βαθμό τον Ιωαννίδη, ο Ιωαννίδης το πραξικόπημα στην Κύπρο, και αυτό ήταν η αιτία που δημιούργησε τον «Αττίλα», έγραψε ο αντιστασιακός Απόστολος Δοξιάδης στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της νιότης του, «Ερασιτέχνης Επαναστάτης». Στο βιβλίο του εστιάζει στα χρόνια της Απριλιανής δικτατορίας και τη συμμετοχή του στον αντιδικτατορικό αγώνα, όντας τότε φοιτητής.

Καίριο το ερώτημα και του Ηλία Κανέλλη στο Protagon, προχθές: Έριξε τη χούντα το Πολυτεχνείο; Το Πολυτεχνείο, όχι, δεν έριξε τη χούντα. Συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Η οργανωμένη εντός του στρατού αντίρρηση στο φιλελεύθερο άνοιγμα της χούντας του Παπαδόπουλου, μετατράπηκε σε οργανωμένο πραξικόπημα της ομάδας του Δημητρίου Ιωαννίδη- και στην σκλήρυνση του καθεστώτος. Από τον Νοέμβριο του 1973 η στρατιωτική δικτατορία έγινε καθεστώς ολοκληρωτικό, με άγρια αστυνομοκρατία και καταστολή. Μάλιστα, το πραξικόπημα στην Κύπρο, στις 15 Ιουλίου 1974, έδωσε στην Τουρκία το πρόσχημα να εισβάλει στο νησί, ενώ οδήγησε την Ελλάδα σε κλίμα πολέμου και σε μια αποτυχημένη επιστράτευση, που επέφερε και την πτώση του δικτατορικού καθεστώτος, προκειμένου να διαχειριστεί την ελληνοτουρκική κρίση μια πολιτική κυβέρνηση. Παρά τα όσα λέγονται, δυστυχώς, τη χούντα δεν την έριξε το Πολυτεχνείο. Την έριξε η εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο.

Και η προτροπή από τον Δοξιάδη: «Ας μην ταΐζουμε τα παιδιά μας με χρυσωμένα σκύβαλα, ας μην τα στραβώνουμε με φαντασιοπληξίες. Ας τους δώσουμε λίγη αλήθεια. Πικρή-ξεπικρή, η αλήθεια είναι πάντα καλύτερη από το ψέμα».

