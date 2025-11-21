Την εκτίμηση ότι δεν πρόκειται ξανά στο μέλλον κάποιο κόμμα να βάλει στο ίδιο ψηφοδέλτιο δύο υποψηφίους με το ίδιο ονοματεπώνυμο, εξέφρασε ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικών ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου.

Η Επιτροπή συζητούσε τον τρόπο αναγραφής των ονομάτων στο ψηφοδέλτιο, με την περισσότερη ώρα να αναλώνεται στις σπάνιες περιπτώσεις συνωνυμίας και τον τρόπο με τον οποίο οι ψηφοφόροι θα μπορούν να τους ξεχωρίσουν πίσω απ’ το παραβάν.

Η συζήτηση αφορούσε άμεσα τον Δημήτρη Δημητρίου, αφού στο ψηφοδέλτιο Λευκωσίας του ΔΗΣΥ συμπεριλαμβάνεται ένας συνονόματος του, ο τέως Υπαρχηγός της Αστυνομίας. Θέση του Δημητρίου είναι πως στην περίπτωση συνωνυμίας αυτοί που τους αφορά μειονεκτούν εκ πρωίμου. Γι’ αυτό και η αναφορά του θεωρήθηκε ως ξεκάθαρη αιχμή προς την ηγεσία του κόμματος για τις επιλογές της και ό,τι αυτές συνεπάγονται.

ΕΜ