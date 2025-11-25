Στην Αθήνα θα βρίσκονται οι «γυναίκες της επιστροφής», για την παρουσία του βιβλίου «Ελεύθερες στην αιχμαλωσία», με στόχο να μεταδώσουν τα μηνύματά τους και να ξυπνήσουν θύμησες. Το βιβλίο της Παγκύπριας Γυναικείας Κίνησης «Επιστροφή», για την πορεία των γυναικών στον Άγιο Κασσιανό το 1989, θα παρουσιασθεί στο Σπίτι της Κύπρου, στην Αθήνα, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στις 7.00 μ.μ. Το βιβλίο έγραψε ο Τάσος Χατζηαναστασίου και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κουκίδα. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι καθηγητές Πέτρος Παπαπολυβίου, Ευάνθης Χατζηβασιλείου και Αντωνία Παπαστυλιανού ενώ θα προβληθεί ντοκιμαντέρ του Μιχάλη Γεωργιάδη. Τον συντονισμό θα έχει η δημοσιογράφος Αθηνά Βιολάρη.

Κ.