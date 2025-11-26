Η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού έκανε 69 έρευνες, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καταδίκη για σοβαρή υπόθεση. Είχαμε επιβολή προστίμων για στοιχηματισμό με ποσά που δεν είναι άξια λόγου.

Οι φάκελοι με τις σοβαρές έρευνες της Επιτροπής για σοβαρά ποινικά αδικήματα είναι κάπου μεταξύ Αστυνομίας και Γενικής Εισαγγελίας… Αναμενόμενο. Η ΕΔΠΑ έχει ερευνητικές εξουσίες και κατά συνέπεια η μαρτυρία θα πρέπει να… επανασυλλεχθεί από την Αστυνομία για να υπάρχει πιθανότητα καταχώρησης μιας υπόθεσης στο Δικαστήριο. Γίνεται διπλή δουλειά, δηλαδή.

Κι άντε τώρα με τέτοια καθυστέρηση να απονεμηθεί δικαιοσύνη. Οι προσπάθειες για τροποποιητικό νομοσχέδιο που θα επιτρέπει εξοντωτικές τιμωρίες είναι γνωστές εδώ και καιρό. Κατά συνέπεια, τα περί νέου νομοσχεδίου κινούνται στη σφαίρα της θεωρίας.

ΜακΦαν