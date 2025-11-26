Πολλοί είναι αυτοί που θαυμάζουν τον Τραμπ γιατί -δήθεν- λύνει προβλήματα και παύει συγκρούσεις στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και αλλού (Ινδία – Πακιστάν). Αρκετοί, μάλιστα, εύχονται ο Πρόεδρος των ΗΠΑ να ασχοληθεί και με το Κυπριακό.

Ο παραπάνω παραλογισμός συνεχίζεται και μετά την παρουσίαση των 28 σημείων για την Ουκρανία και τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής. Σημεία που μοιάζουν να γράφτηκαν από τον ίδιο τον Πούτιν και τη ρωσική διπλωματία, καθώς ταπεινώνουν τη μαχόμενη Ουκρανία για να συνθηκολογήσει. Σημεία που δίνουν στη Ρωσία περιοχές πέραν από αυτές που κατέκτησε με την εισβολή, απαιτούν από την Ουκρανία να περιορίσει τον στρατό της και -ασφαλώς- αποτελούν μια χυδαία παρέμβαση στο εσωτερικό της.

Ο Τραμπ κάνει ό,τι του λέει η Ρωσία και εκβιάζει την Ουκρανία που αντιστέκεται για σχεδόν τέσσερα χρόνια και δεν τον ενδιαφέρει αν επιβραβεύει τη ρωσική καταπίεση, την εισβολή, την κατοχή. Κάτι που βολεύει, βεβαίως, πολλές αναθεωρητικές δυνάμεις, όπως την Τουρκία που μας ενδιαφέρει περισσότερο εδώ.

Γιατί να μη ζητήσει κι ο Ερντογάν, από τον φίλο του Ντόναλντ Τραμπ, τη Λευκωσία και πεντέξι νησιά του Αιγαίου, την ώρα, μάλιστα, που η ίδια η Ευρώπη δείχνει ανίκανη και άτολμη να αντιδράσει σε όλα τα αίσχη που προτείνει ο Αμερικανός Πρόεδρος; Αλήθεια, θέλουμε να ασχοληθεί και με το Κυπριακό;

ΑΛ.ΜΙΧ.