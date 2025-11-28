Οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται στην Κύπρο στα τέλη Νοεμβρίου, συνθέτουν ένα ανησυχητικό σκηνικό, που θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι παρά προχωρημένο φθινόπωρο. Ο ζεστός και ξηρός καιρός με δυνατούς ανέμους δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την έναρξη και ταχεία εξάπλωση δασικών πυρκαγιών, μια πραγματικότητα που οι αρμόδιες Αρχές καλούνται πλέον να αντιμετωπίζουν σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Κανείς δεν περίμενε ότι στα τέλη Νοεμβρίου θα βρισκόμασταν να μετράμε ξανά καμένα μέτωπα και να χρειαζόμαστε πτητικά μέσα για κατάσβεση. Κι όμως, η φετινή συγκυρία ανέδειξε με οδυνηρό τρόπο ένα χρόνιο και πλέον επικίνδυνο κενό. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν διαθέτει ούτε ένα ιδιόκτητο πτητικό μέσο πυρόσβεσης. Το γεγονός ότι δεν είχαν αποδεσμευτεί όλα τα μισθωμένα εναέρια μέσα στα τέλη Οκτωβρίου, αποδείχθηκε σωτήριο. Δύο από αυτά, της Ιορδανίας, θα παραμείνουν στη χώρα μέχρι το τέλος Νοεμβρίου και με τις θερμοκρασίες να παραμένουν αφύσικα υψηλές, δεν αποκλείεται να χρειαστεί παράταση παρουσίας τους και εντός Δεκεμβρίου.

Απαιτείται επομένως στρατηγικός σχεδιασμός, επένδυση σε ιδιόκτητα μέσα και ενίσχυση όλων των δομών πολιτικής προστασίας.

Α.Ν.