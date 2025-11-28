Η Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς ρίχνει βαρύτατες σκιές στον τρόπο χρηματοδότησης του Δημοκρατικού Συναγερμού, αναδεικνύοντας μια ανησυχητική σύνδεση μεταξύ ενός βουλευτή του κόμματος και μιας εταιρείας που προέβη σε μεγάλη εισφορά.

Σύμφωνα με την έκθεση, η εταιρεία TIGERVIEW HOLDINGS LTD (HE 377946) εισέφερε το ποσό των €20.000 στον ΔΗΣΥ στις 30 Ιανουαρίου 2018.

Τα γεγονότα, όπως παρατίθενται από την Αρχή, σκιαγραφούν μια άμεση σύνδεση με πολιτικό πρόσωπο του ΔΗΣΥ.

Η εταιρεία TIGERVIEW HOLDINGS LTD εγγράφηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2017. Ένας βουλευτής του ΔΗΣΥ είναι Διευθυντής και Γραμματέας της εταιρείας NGMS SERVICES LTD που παρέχει διοικητικές υπηρεσίες στην TIGERVIEW HOLDINGS LTD.

Επομένως, το γραφείο που παρείχε διοικητικές υπηρεσίες στην εταιρεία που εισέφερε το ποσό των €20.000 στον ΔΗΣΥ συνδέεται άμεσα με βουλευτή του κόμματος.

Πέραν της πολιτικής διάστασης και του ζητήματος ηθικής τάξης, η έκθεση της Αρχής υποδεικνύει σοβαρά νομικά κενά αναφορικά με τη συγκεκριμένη εισφορά. Συγκεκριμένα, το Άρθρο 5(2)(στ) του Ν.175(Ι)/2012 για τα Πολιτικά Κόμματα απαιτεί από τις νομικές οντότητες (όπως η TIGERVIEW HOLDINGS LTD) να έχουν «κατά τα τελευταία τρία (3) έτη τη μόνιμη εγκατάστασή τους στη Δημοκρατία» για να επιτρέπεται η εισφορά.

Δεδομένου ότι η TIGERVIEW HOLDINGS LTD εγγράφηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2017, η εισφορά των €20.000 έγινε στις 30 Ιανουαρίου 2018 (δηλαδή μόλις 39 ημέρες μετά την εγγραφή της), συνάγεται ότι ο ΔΗΣΥ αποδέχθηκε την εισφορά πριν την πάροδο της απαιτούμενης τριετίας από την εγγραφή της εταιρείας. Ως εκ τούτου, η έκθεση της Αρχής καταλήγει στο ότι η εισφορά αυτή ενδεχομένως να είναι παράτυπη ή παράνομη, θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Εφόρου Τήρησης του Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων (Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών).

