Στην Κύπρο θα βρίσκεται τις επόμενες μέρες η ηγεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των πολιτικών ομάδων. Η Ρομπέρτα Μέτσολα με τους αρχηγούς των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα επισκεφθούν την Κύπρο για να προετοιμάσουν την επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική σύνοδο που πραγματοποιείται στη Λευκωσία, Δευτέρα και Τρίτη.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου μεταξύ του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη και της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, το βράδυ της Δευτέρας μετά από συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΑΠΙΜ