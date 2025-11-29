Ο Δημοκρατικός Συναγερμός με την ανακοίνωσή του για τη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ με τον Λίβανο, είτε από άγνοια είτε σκοπίμως, λίγο – πολύ αναφέρει πως έστρωσε τον δρόμο κι όταν έφθασε η ώρα της ωρίμανσης, υπογράφηκε και η συμφωνία από τη σημερινή Κυβέρνηση. Τώρα, γιατί δεν υπογράφηκε από τη δική τους διακυβέρνηση θα πρέπει να το απαντήσουν οι ίδιοι.

Πέραν τούτου, όφειλαν να ξέρουν ότι έγινε διαπραγμάτευση και μάλιστα σε κάποια φάση ιδιαίτερα συστηματική και σκληρή. Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, Τάσος Τζιωνής, ο οποίος ανέλαβε τη διαπραγμάτευση, έφερε εις πέρας τον σχεδιασμό και η συμφωνία υπογράφηκε.

Κ.ΒΕΝ.