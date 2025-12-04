Με 123 ψήφους υπέρ, 7 εναντίον και 41 αποχές, εγκρίθηκε ψήφισμα τη Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, το οποίο καλεί το Ισραήλ να αποσύρει τα στρατεύματά του από τα (συριακά) Υψίπεδα Γκολάν, στη γραμμή της 4ης Ιουνίου 1967. Στη συνεδρίαση της Τρίτης, ο ΟΗΕ κατήγγειλε τη συνεχιζόμενη κατοχή και την ντε φάκτο προσάρτηση των Υψωμάτων, υιοθετώντας ψήφισμα της αιγυπτιακής αντιπροσωπείας. Το Ισραήλ κατέχει τα Υψίπεδα Γκολάν από το 1967, ενώ μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, προώθησε στρατεύματα μέσα στην ουδέτερη ζώνη και στο Όρος Ερμών στη νότια Συρία.

Ελλάδα και Κύπρος απείχαν από την ψηφοφορία, όπως συνηθίζουν τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά στις ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις. Αποδεικνύοντας πως για τα δύο κράτη του Ελληνισμού δεν έχει πια καμία σημασία το Διεθνές Δίκαιο, αλλά μόνο τα συμφέροντα και το δίκαιο του ισχυρού. Να είναι εικόνα από το μέλλον η ντε φάκτο νομιμοποίηση της κατοχής εδαφών; Συμφωνούν με τον αντιπρόσωπο του Ισραήλ, ο οποίος με τη φράση «ούτε τώρα, ούτε ποτέ», έστειλε μήνυμα για παντοτινή παραμονή ισραηλινού στρατού στα εδάφη της Συρίας; Πώς θα πείσουν -Ελλάδα και Κύπρος- για καταγγελία της τουρκικής κατοχής, με αυτές τις ένοχες αποχές από αυτές τις διαδικασίες;

ΑΛ.ΜΙΧ.