Ο Επαρχιακός Οργανισμός Λευκωσίας φαίνεται πως δεν προλαβαίνει τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν στις περιοχές του, αφού θέματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης αντιμετωπίζονται ως δευτερεύοντα ή και καθόλου. Στην περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς εντοπίζονται αρκετές απώλειες νερού που επιδιορθώνονται μετά από πολλές ημέρες και αφού έχουν χαθεί μεγάλες ποσότητες νερού σε περίοδο λειψυδρίας. Τελευταίο παράδειγμα, νερό που χάνεται εδώ και δύο εβδομάδες. Ο ΕΟΑ ενώ έχει ενημερωθεί από την πρώτη κιόλας ημέρα δεν έχει στείλει ούτε και ένα άτομο έστω για να επιθεωρήσει το σημείο. Είναι κατανοητό ότι δεν μπορούν τα πάντα να επιδιορθωθούν σε μία ημέρα, αλλά ας μην φτάσουμε και στο άλλο άκρο, αφού πριν τους ΕΟΑ τέτοιες βλάβες αντιμετωπίζονταν μέσα σε κάποιες ώρες.

Ζακ