Το έκανε κι όταν προσφώνησε, διαδικτυακά, την κυπριακή Βουλή, στην αρχή του πολέμου, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Το έπραξε και προχθές στο Κίεβο κατά την επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, που έφθασε στο Κίεβο, μετά από πολύωρο ταξίδι, στις δηλώσεις του επανέλαβε πολλές φορές και με νόημα πως εμείς υποφέρουμε από την εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή. Γι΄ αυτό, όπως εξήγησε, καταλαβαίνουμε τι περνούν οι Ουκρανοί.

Ο Ζελένσκι, όμως, δεν είπε κουβέντα για την κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία. Για να μην παρεξηγηθεί προφανώς από τον φίλο του Ερντογάν. Με τη στάση του αυτή, που δείχνει απρέπεια, υιοθετεί το δυο μέτρα και δυο σταθμά. Πέραν τούτου η Κύπρος ορθά, τοποθετείται στο θέμα αυτό, βρισκόμενη πάντα απέναντι σε εισβολές και κατοχή εδαφών.

Κ.ΒΕΝ.