Έγραψε λοιπόν ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, Κυριάκος Χατζηγιάννης, για να σχολιάσει την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ουκρανία τα εξής:

«Το ταξίδι Χριστοδουλίδη στο Κίεβο σε αυτή τη χρονική συγκυρία και αχρείαστο ήταν αλλά και όχι απαραίτητο. Το “μέτρο” εστί φιλοσοφία στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Είμαι ωστόσο σίγουρος ή θέλω τουλάχιστον να πιστεύω, ότι ο ΠτΔ δεν θα δημιουργήσει την εντύπωση ότι ταυτίζεται με όλους αυτούς που υπονομεύουν τις αναγκαίες διεργασίες ειρήνευσης».

Σε αντίθεση με τον Κυριάκο Χατζηγιάννη, είχαμε και την ανάρτηση του Χάρη Γεωργιάδη, επίσης βουλευτής του ΔΗΣΥ και προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών, ο οποίος στη δική του ανάρτηση (την οποία συνόδευσε με ανάρτηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη από το Κίεβο) έγραψε:

«Σημαντική η επίσκεψη του ΠτΔ Χριστοδουλίδη στην Ουκρανία. Η Κύπρος ορθά έχει συνταχθεί με την υπόλοιπη Ευρώπη, κατά της ρωσικής επιθετικότητας, που είναι απολύτως ανάλογη με τον επιθετικό αναθεωρητισμό της Τουρκίας που εδώ και δεκαετίες αντιμετωπίζουμε».

Από μέρους μας κανένα άλλο σχόλιο. Ίσως όμως θα ήταν καλό να ακούσουμε ποιο είναι το σχόλιο που έχει η ηγεσία του ΔΗΣΥ. Να μάθουμε ποια από τις δύο απόψεις υιοθετεί. Του Χατζηγιάννη ή του Χάρη;

ΑΠΙΜ