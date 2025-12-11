Με αφορμή τη συζήτηση για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αρκετοί τονίζουν πως αν και η Εκπαίδευσή μας έχει αρκετά και ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα να αντιμετωπίσει, εντούτοις οι εμπλεκόμενοι φορείς σπαταλούν πολλή φαιά ουσία για το θέμα αυτό.

Μάλιστα, για να ενισχύσουν τη θέση τους, ότι δηλαδή πρώτα θα έπρεπε να επιλυθούν άλλα ζητήματα, προτάσσουν την ανάγκη για νέες και σύγχρονες υποδομές (κτηριακές και εξοπλισμό), περιεχόμενο της Εκπαίδευσης, μαθήματα, ύλη κ.ο.κ. Αλήθεια όμως, και τα πιο πάνω να προηγούνταν, πόσο εφικτό θα ήταν να εφαρμόζονταν και να υλοποιούνταν χωρίς την πινελιά των εκπαιδευτικών;

Μάλλον δεν θα ήταν. Επομένως, η στήριξη, η ενίσχυση και κατ’ επέκταση, η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού της Εκπαίδευσης είναι απαραίτητες προϋποθέσεις.

