Συγκεκριμένη κυρία, με διαγνωσμένη μάλιστα διαταραχή που απαιτεί φαρμακευτική αγωγή, είναι έτοιμη να κατέβει στις εκλογές ως υποψήφια μιας νεοφανούς πολιτικής κίνησης. Θα πουν πολλοί, δεν είναι η πρώτη. Ενδεχομένως. Το επικίνδυνο όμως της ιστορίας είναι ότι η συγκεκριμένη κυρία, αφού εντοπίζει διάφορες προβληματικές περιπτώσεις ανθρώπων στο διαδίκτυο που χρίζουν στήριξης από το γραφείο ευημερίας, είτε για οικονομικούς λόγους, είτε γιατί είναι θύματα κακοποίησης, είτε για διάφορους άλλους λόγους και ξεκινά δήθεν διαδικτυακή εκστρατεία συλλογής χρημάτων.

Εννοείται ότι δεν έχει καμία άδεια και δεν άρα δεν γίνεται και κανένας έλεγχος στα χρήματα που μαζεύονται. Το πιο σοβαρό όμως είναι ότι αυτή η κυρία, χειραγωγεί και εκμεταλλεύεται αδύναμους ανθρώπους.

Παλαιότερα προσέγγιζε και ζητούσε βοήθεια από άτομα που ήταν ήδη στην πολιτική. Σήμερα αναλαμβάνει τη συλλογή χρημάτων μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Και το κερασάκι στην τούρτα, παρουσιάζεται και ως Δον Κιχώτης σε ένα Podcast, παρουσιάζοντας την υποψηφιότητα της. Ο Θεός να μας φυλάει κυριολεκτικά.

Φ.Δ.