Μπορεί να μην ενδιαφέρει και κανέναν, ειδικά τους αρμοδίους, αλλά αξίζει να σημειωθεί ως συμβολικό και όχι μόνο γεγονός, πως στο κοινό ψήφισμα που εξέδωσαν τα Ηνωμένα Έθνη μετά την τριμερή συνάντηση Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν – Ολγκίν, περιλαμβάνονται και δύο τουρκικά, παράνομα τοπωνύμια, μάλλον χωρίς να το ζητήσει και κανένας. Συγκεκριμένα, σε δύο από τα πέντε σημεία, αναφέρονται η Μια Μηλιά και ο Άγιος Δομέτιος, με την προσθήκη των τουρκικών «Χασπολάτ» και «Μετεχάν», ονόματα που δόθηκαν από τις κατοχικές δυνάμεις μετά την εισβολή.

Η απορία μας είναι αν αντέδρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο διαπραγματευτής ή κάποιος άλλος παρευρισκόμενος, εκτός και αν ήταν απασχολημένοι με τους… πανηγυρισμούς για τη διασύνδεση με τα Ψηφίσματα του ΟΗΕ. Μάλλον το δεύτερο. Αφενός για να ικανοποιείται ο αγγελικά πλασμένος, ολόφρεσκος κατοχικός ηγέτης, αφετέρου για να χωνεύονται τα εγκλήματα (πολιτιστική γενοκτονία, λέγεται) που αναμένεται να νομιμοποιηθούν μετά τη «λύση», όπως και αν βαπτιστεί και αναλόγως διαθέσεων της άλλης πλευράς. Πάντα της άλλης πλευράς. Μάσσιαλλα.

ΑΛ.ΜΙΧ.