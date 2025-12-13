Τυχεροί όσοι βρεθήκαμε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ιστορικού Παγκυπρίου Γυμνασίου, για την παρουσίαση του λευκώματος «Η άλλη Λευκωσία», μία ακόμη εξαιρετική, ποιοτική έκδοση της Κεντρικής Ασφαλιστικής, που προστίθεται στις πολλές ανάλογες που προηγήθηκαν. Ήσαν όλα υπέροχα και ιδιαίτερα φροντισμένα: Η παρουσίαση, οι ομιλίες, η φιλοξενία. Και η κορύφωση, με το μουσικό σχήμα που μας ταξίδεψε σε ήχους βυζαντινούς, παραδοσιακούς κυπριακούς, της Ανατολής. Και με κλείσιμο, σε εκτέλεση έκπληξη, το του προσφάτως αναχωρήσαντος από τα εγκόσμια Διονύση Σαββόπουλου «Για την Κύπρο»: «Δεν ειν’ οικόπεδο που το καταπατούνε, ούτε και μούρλα εθνική που επιστρέφει, είναι η Κύπρος που οι εμπόροι τη μισούνε και η ανάγκη μας που όνομα δεν έχει». Στο σύντομο αυτό σημείωμα δεν υπάρχει χώρος για τη μνημόνευση και απόδοση του οφειλόμενου επαίνου στους άξιους συντελεστές της έκδοσης και της εκδήλωσης. Αναγκαίο μόνο να ευχαριστήσουμε τον εμπνευστή και χορηγό αυτών των μοναδικών εκδόσεων Στέλιο Γεωργαλλίδη και με λύπη να σημειώσουμε για ακόμα μια φορά, χωρίς άλλο σχόλιο, την απουσία τηλεοπτικών συνεργείων. Τα κανάλια χάνουν και οι τηλεθεατές τους.

ΠΑΥ.Κ.ΠΑΥ.