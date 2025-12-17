Μπορεί η στάση εργασίας των εκπαιδευτικών Δημοτικής και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, αύριο, να έχει διάρκεια περίπου δύο ώρες αλλά δεν τελειώνει το θέμα εκεί. Όλα είναι ανοιχτά καθώς ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ δεν αποκλείεται να κλιμακώσουν τα μέτρα.

Η ΠΟΕΔ έχει ήδη ειλημμένη απόφαση για κλιμάκωση μέτρων εάν κρίνει πως θα πρέπει να την ενεργοποιήσει, και από την άλλη η ΟΕΛΜΕΚ με το που τελειώνει η στάση εργασίας, θα έχει Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών της Αντιπροσώπων. Εκεί διαμηνύει, ότι θα καθοριστεί η μελλοντική της συνδικαλιστική αντίδραση.

Επομένως, όλα είναι ρευστά ειδικά μέχρι τη Δευτέρα οπότε και η Ολομέλεια της Βουλής θα έχει ενώπιον της το επίμαχο νομοσχέδιο για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Ίδωμεν λοιπόν…

ΛΙΑ