«Υποστηρίζουμε την ελευθερία του λόγου και της δημοκρατίας και εκφράζουμε την αντίθεσή μας σε όλες τις μορφές τρομοκρατίας» έγραφε σε ανάρτησή του στις 8 Ιανουαρίου 2015 ο Ευθύμιος Δίπλαρος.

«Ως δημοσιογράφος και υπέρμαχος της ελευθερίας του λόγου, είμαι πεπεισμένος πως τέτοιες επιθέσεις σαν αυτή που έγινε χθες στα γραφεία της γαλλικής σατιρικής εφημερίδας Charlie Hebdo πεισμώνουν τις δημοσιογραφικές πένες και ενώνουν τους πολίτες και τους πολιτισμούς» πρόσθετε.

Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Μόνο που η ζωή έδειξε ξεκάθαρα πως είτε η ευαισθησία που επιδείκνυε τότε ήταν επιλεκτική και άρα υποκριτική, είτε έχει αλλάζει ριζικά απόψεις και πλέον δεν υποστηρίζει «την ελευθερία του λόγου και της δημοκρατίας» (sic).

Αντίθετα, η πένα του πλέον «πεισμώνει» για να υποδαυλίσει ή έστω να επικροτήσει σοβαρές απειλές και βίαιες πράξεις εναντίον καλλιτεχνών και ιδιοκτητών γκαλερί. Και, επιπλέον, να το εκλαμβάνει ως προσωπικό θρίαμβο. Από τα μπατζάκια του τρέχει η δημοκρατία.

Γ.Σαβ