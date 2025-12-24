Από την μια, είναι ανησυχητικό το γεγονός της ύπαρξης εκατοντάδων κιλών με κρέατα, ψαρικά και άλλα είδη διατροφής που εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τον Δήμο Πάφου σε υποστατικά της πόλης το τελευταίο διάστημα, μετά την εντατικοποίηση των ελέγχων ενόψει του γιορτινού τραπεζιού.

Από την άλλη, είναι παρήγορο το γεγονός της έγκαιρης και αποτελεσματικής παρέμβασης των υγειονομικών υπηρεσιών της δημοτικής Αρχής, πριν τα τρόφιμα αυτά καταλήξουν στα σπίτια και στα τραπέζια των δημοτών.

Και θα πρέπει ίσως, δεδομένης της έκτασης που αποκαλύπτεται στο πρόβλημα, η εντατικοποίηση αυτή να διατηρηθεί και στις εκτός γιορτινών περιόδων μέρες.

ΝΤΟΡΑ